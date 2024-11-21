Жители Москвы показали кадры приближающегося шторма

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Жители Нижегородской улицы в Москве поделились свежими кадрами, на которых запечатлен шторм, приближающийся к их району. Они сообщили, что погода ухудшается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.