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28 октября, 15:17

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Нутрициолог Никитина: кинза утрачивает неприятный запах при замачивании в холодной воде

Нутрициолог рассказала, как справиться с неприятным запахом кинзы

Фото: 123RF/zolotaosen

Если нарезанную кинзу оставить на некоторое время, ее запах значительно уменьшится, рассказала нутрициолог Лариса Никитина, сообщает Pravda.Ru.

Никитина объяснила, что запах кинзы напоминает клопов из-за содержания альдегида деканаля, составляющего 60–80% эфирных масел зелени. По ее словам, альдегиды, как и большинство летучих соединений, со временем утрачивают свою интенсивность.

Также аромат зелени уменьшится, если замочить нарезанную кинзу в холодной воде. После этого она начинает пахнуть как апельсиновая кожура.

Ранее россиянам рассказали, что сухофрукты перед употреблением необходимо либо замачивать в теплой воде, либо обливать кипятком, потому что их обрабатывают химическими веществами для продления срока хранения и предотвращения порчи. Также на них скапливаются пыль и грязь.

При этом домашние заготовки сухофруктов, которые не подвергаются химической обработке, не требуют таких процедур.

Нутрициолог объяснила, как выбрать свежую зелень

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