Эксперт Воронова назвала овощи, которые можно выращивать в квартире осенью

Фото: 123RF/galsand2

Осенью в квартире можно выращивать зелень, микрозелень, томаты, перцы и огурцы, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, в домашних условиях хорошо растут салат, шпинат, руккола и укроп – готовую зелень можно есть отдельно или добавлять в блюда.

"Еще можно вырастить микрозелень: это самые разные культуры, которые недоращивают и едят, когда появляются всходы не меньше чем три сантиметра. Каждые пять дней микрозелень будет новая", – указала специалист.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Дома можно сажать специальные сорта томатов, перцев, огурцов, которые предназначены для комнатного выращивания. Если мы посеем в октябре, то к Новому году получим урожай.

Для хорошего роста огурцам, томатам и перцу нужно достаточно света, поэтому специалист посоветовала приобрести специальную лампу для растений.

"Обычно на шесть-семь горшков, пока растения еще небольшие, хватает одного светильника. Мощность фитолампы должна быть не менее 40 ватт", – пояснила Воронова.

Сначала необходимо посеять семена в маленькие горшочки, как обычно для рассады. Когда растения будут достаточно большими, их нужно пересадить в горшки объемом пять литров.

"В больших горшках растениям будет достаточно земли для того, чтобы появились плоды. Над каждым мы ставим лампу, а где именно поставить горшки – на подоконнике или на стеллаже – каждый решает сам", – отметила эксперт.

Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал россиянам обязательно убирать опавшую листву на дачном участке. Дело в том, что на ней могут скапливаться различные заболевания, споры грибов и другие вредители. Кроме того, под листвой также могут зимовать различные виды патогенов.