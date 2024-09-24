Эксперт Воронова назвала две самые распространенные ошибки дачников осенью

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Слишком раннее укрытие растений и отказ от полива являются самыми распространенными ошибками дачников осенью. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, многие начинают укрывать растения, не дожидаясь первых заморозков, или сразу, как только ночная температура опустится ниже ноля. Но такой подход снижает морозостойкость растений, предупредила эксперт.

"Если сразу закутать растения, они не почувствуют перепад температур и у них не выработаются вещества, подготавливающие их к зиме. Это приведет к тому, что, когда придут серьезные холода, до минус 30 и ниже, растения могут замерзнуть даже под укрытием", – пояснила специалист.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Укрывать нужно после того, как они испытают хотя бы три заморозка.

Кроме того, садоводы совершаю ошибку, когда не поливают растения в засушливый сентябрь.

"Сейчас дождей нет, и надо обильно полить все растения, несмотря на то что все уже "засыпает". Если корневая система растений наберет влагу, они, опять же, легче переживут зиму. Если они уйдут в зиму всухую, некоторые могут не проснуться весной", – посоветовала садовод.

Ранее агроном Владимир Викулов дал российским садоводам советы по подготовке яблонь к зиме. Специалист порекомендовал обязательно подкормить деревья фосфорно-калийными удобрениями и побелить стволы. Для защиты от болезней рекомендуется обработать дерево 1% раствором железного купороса.

