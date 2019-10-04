Зеленые квартиранты: как москвич нашел дело жизни и превратил свой дом в оранжерею

На часах 7:30. Москвич Сергей Куницын просыпается по первому звонку будильника и сразу же проведывает своих квартирантов: как себя чувствуют, не голодные ли, а может, пора полить? Включает им классическую музыку, чтобы с утра поднять настроение зеленым соседям. Комнату Сергей уже почти 10 лет "сдает" растениям-хищникам, которых у него около 1 000 штук. Рассказываем, почему молодой человек проникся любовью к необычным цветам и чем ему приходится жертвовать ради своего хобби.

Любовь нагрянула нечаянно

Фото: предоставлено героем материала

В 2009 году Сергей Куницын и подумать не мог, что буквально через год интерьер его комнаты изменится до неузнаваемости. На месте привычных шкафов с одеждой в ряд выстроятся стеллажи с десятками горшков для хищных растений, аквариумы и увлажнители воздуха. А у входа появится миниатюрная теплица. Тогда, в 2009, карьера москвича была на пике: съемки в кино, телепередачах, постоянные мероприятия, ведение праздников и корпоративов. Жизнь била ключом. Но после любого взлета бывают падения, так случилось и в этой истории.

"В 2010 году произошел творческий кризис. Я искал себя в каком-нибудь другом деле, но так, чтобы оно одновременно являлось моим хобби, а возможно, и приносило доход", – объясняет Сергей.



Отдушину он нашел в разведении хищных растений. Говорит, просто в один день задумался, почему дома не было ни одного цветка. Тут же пришла в голову мысль о том, что завести нужно что-то необычное. Но тогда молодой человек и подумать не мог, что нашел дело жизни.

"Пришел в цветочный, и среди всех растений в магазине мне приглянулась венерина мухоловка. Хоть и выглядело растение вяло, представляю, сколько раз покупатели тыкали в нее пальцем", – вспоминает Сергей.



Фото: предоставлено героем материала

Так первым зеленым квартирантом у молодого человека стала маленькая венерина мухоловка. Сергей, как только принес домой цветок, решил накормить его куриным филе. "Ловушки сомкнулись, а через пару дней вонь тухлого мяса стояла на всю квартиру. Выяснилось, что мясо она не ест", – улыбается он.

Венерина мухоловка – символ любви, женского начала. Существует поверие, что она, каким-то волшебным образом, помогает девушкам наладить личное счастье. Не говоря уже о том, что спустя год после появления у хозяйки такого растения не исключено прибавление в семействе.



Спустя несколько месяцев компанию венериной мухоловке составили росянки, жирянки, саррацении, непентесы, гелиамфоры, цефалотусы – все они насекомоядные, а потому их бояться не стоит, для человека не опасны.





Сергей Куницын Кто-то может подумать, что я, как герой фильма "Маленький магазинчик ужасов", который выращивает растения-людоеды, но это не так.

Если вдруг из любопытства вы захотите засунуть палец в ловушки, он точно останется целым. Все волоски и шипы у растений тоненькие и, скорее, сломаются, когда человек до них дотронется, нежели укусят. Да и ядовитых веществ эти "хищники" не содержат. Только сладкие нектары, которые притягивают насекомых, но даже жучки и паучки перевариваются от пары дней до нескольких недель.

Тропики в квартире

Фото: предоставлено героем материала

Москвич так увлекся разведением, что не заметил, как количество хищников увеличилось сначала до 10, потом до 50, а затем и до 500 штук. Выросла не только коллекция, появилось и множество идей, связанных с новым хобби.



"У меня появился проект, связанный с хищными растениями. Я начал проводить лекции и мастер-классы для взрослых и детей, где рассказывал о своих ошибках, победах, делился с людьми полезной информацией", – говорит Сергей.

Параллельно вместе с проведением открытых семинаров для всех желающих в столичных музеях и библиотеках молодой человек активно занимался созданием особого климата в своей комнате, где поселились "хищники".

Большая часть растений из коллекции мужчины – обитатели тропиков, а значит, при низкой влажности воздуха точно не проживут долго. Поэтому он в своей комнате создал особый микроклимат. Здесь собственная домашняя теплица, на полках которой разместились росянки и большие непентесы – они особенно привередливы к условиям. По комнате расставлены несколько увлажнителей воздуха, специальные лампы – все, чтобы создать идеальные условия для жизни изнеженных "иностранцев".

"В среднем влажность воздуха в комнате составляет 80 процентов. Жить в таких условиях сложно, я часто болел, кашлял. Пришлось даже переехать к родителям", – рассказывает Куницын.



Фото: предоставлено героем материала

По словам Сергея, самым сложным оказался период, когда нужно было организовать первую зимовку для "хищников". В комнате пришлось выключить отопление, чтобы температура была примерно 5–10 градусов. Молодой человек вспоминает, что спать приходилось в куртке. Тогда растения перезимовали отлично.

Для комфортной жизни растений важна не только температура, но и освещение. Специально для приверед на стеллажах и в теплице установлены лампы различных цветов. Красный – чтобы листья приобретали насыщенный оттенок, а синий способствует появлению необычных узоров.

"Нужно быть аккуратнее с холодным освещением. Оно необходимо, но в меру. Если его будет слишком много, то листья станут бледными", – рассказывает о тонкостях своего хобби Сергей.





Сергей Куницын Фантазия и смекалка помогли создать необходимые условия. Зная природный цикл роста, убираю растения с окна заблаговременно. До включения отопления, продлеваю им лето, если в месте их обитания оно более длинное и теплое.

При этом, по словам молодого человека, ничего сложного в уходе за одним растением нет: необходимое количество света, воды, минеральных веществ и углекислый газ. Сергей утверждает, что свое дело нужно просто любить и тогда все получится.

День начинается с классики

Фото: предоставлено героем материала

Сергей уверен, что для выращивания "хищников" недостаточно только хороших климатических условий и тщательного ухода. Растения нуждаются в любви и заботе. А потому уже несколько лет подряд утро молодого человека и его зеленых подопечных начинается с Баха и Моцарта. Нет, не потому, что он без ума от классики. Просто Куницын уверен, что музыка великих помогает цветам быстрее расти и лучше себя чувствовать.

После утреннего ритуала – завтрак, хотя и случается он не так часто, примерно несколько раз в месяц. Растения предпочитают мух-солдатиков. Их Сергей выращивает самостоятельно.



Фото: предоставлено героем материала

"Кормлю редко, потому что иначе растение начнет тратить свою энергию не на рост и развитие, а на пищеварение. На переваривание одной большой мухи может уйти примерно 10 дней, а комара растение способно съесть за сутки", – объясняет Сергей.





Сергей Куницын Насекомое не переваривается полностью. Растение "высасывает" из него необходимые вещества и оставляет хитиновый покров, который я потом убираю, чтобы не образовалась гниль.

Мало кто знает, как именно появились хищные растения. Большинство из них растут в тропиках, где минеральных веществ, которые обычные цветы получают из почвы, не хватает. По этой причине хищники научились выживать по-другому: есть насекомых. Своим ароматом они приманивают мух и комаров, а те никак не могут противостоять "обаянию" и попадаются в смертельную ловушку.





Хищников недостаточно просто кормить: их обязательно нужно поливать и опрыскивать только дистиллированной, талой водой. Для каждого цветка важно подготовить свой уголок. По словам Куницына, переставлять хищников с места на место не стоит, иначе они могут умереть.

Сегодня у Сергея десятки учеников, молодой человек регулярно проводит мастер-классы и читает лекции в главных столичных музеях, садах и парках, он желанный гость на многих городских и российский мероприятиях. Ни о чем не жалеет и уверен: все, что ни делается, –все к лучшему.



Фото: предоставлено героем материала

"Сейчас у меня много планов: хочу заняться клонированием хищников, открыть свои небольшие оранжереи, чтобы не заниматься выращиванием дома, также много идей по сотрудничеству", – делится планами Сергей.

Вот так одно случайное "падение" стало ступенькой в новую интересную жизнь.

Соболева Илона