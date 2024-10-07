Россиянам рассказали, как правильно мыть сухофрукты

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Сухофрукты перед употреблением необходимо промывать, так как их обрабатывают химическими веществами для продления срока хранения и предотвращения порчи. Также на них скапливаются пыль и грязь, сообщает Pravda.Ru.

Первый способ – замачивание в теплой воде. Сухофрукты нужно оставить в ней на 40 минут, чтобы удалить химические добавки. Затем следует слить грязную жидкость и тщательно промыть сухофрукты под проточной водой.

Второй способ – обливание кипятком. После того как сухофрукты обдали горячей водой, их необходимо промыть в холодной. Такой метод позволяет быстрее избавиться от загрязнений и химических веществ.

Как уточнило издание, домашние заготовки сухофруктов, которые не подвергаются химической обработке, не требуют таких процедур.

Ранее автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов заявил, что все сухофрукты обычно обрабатываются диоксидом серы (Е220) для уничтожения микробов и сохранения цвета продукта. По его словам, Е220 – безопасный консервант для людей, пищевая подбавка разрешена к употреблению. Однако если наличие консерванта смущает, то сухофрукты можно промыть, добавил он.