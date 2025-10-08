Адвокат Салигова: ФНС хочет пресечь попытки Митрошиной скрыть финансовые активы

Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по делу об отмывании денег, подала заявление о банкротстве, сообщили СМИ. Однако ее адвокат опроверг эту информацию. Что происходит в жизни инфлюэнсера, расскажет Москва 24.

"У нее рождаются идеи"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Блогер Александра Митрошина, задержанная по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, попросила признать ее банкротом. Налоговая инспекция передала соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы.

Однако адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов опроверг эту информацию.





Михаил Мушаилов адвокат Никакого заявления о банкротстве в арбитражный суд моя подзащитная Митрошина не подавала, сведения, которые распространяются на этот счет в интернете и СМИ, не соответствуют действительности.

При этом заявление о банкротстве передала не сама блогер, а Федеральная налоговая служба, отметила в разговоре с порталом "Страсти" адвокат Макка Салигова. По ее мнению, ведомство может действовать на опережение, чтобы пресечь попытки Митрошиной скрыть финансовые активы. Процедура позволит описать все имущество и выставить на торги, объяснила юрист.

"Налоговая не стала ждать, пока уголовный процесс завершится и будет вынесен приговор. Они инициировали отдельную процедуру, чтобы начать работу по возврату средств уже сейчас", – отметила эксперт.

На данный момент Митрошина находится под домашним арестом. В начале октября ее муж, коуч Тимур Кошкаров, рассказал блогеру Кристине Мединской, чем сейчас занимается инфлюэнсер.

"Саша, конечно, скучает по блогу. Первые месяцы она перезагружалась, у нее не было драйва, активности, желания что-то делать. Потом, после четырех месяцев домашнего ареста, у нее появился ресурс. С ним пришли драйв, активность. Она много думает, пишет, у нее рождаются идеи", – поделился Тимур.

При этом деятельность Митрошиной приостановлена, однако, несмотря на это, в июле на ее странице в соцсетях появилось сообщение о запуске нового курса. В публикации было сказано, что Александра разрабатывала проект на протяжении нескольких недель, общаясь с экспертами.

Пользователи Сети предположили, что страница Митрошиной взломана мошенниками. Вскоре эти догадки подтвердил и Кошкаров. Муж Александры опубликовал видеоролик, в котором объяснил, что его возлюбленная соблюдает установленный судебный запрет на использование средств связи, и призвал подписчиков "не вестись на этот фейк".

Впоследствии адвокат Митрошиной сообщил, что защита блогера направила в МВД России по Мещанскому району Москвы заявление о взломе профиля.

От блога до ареста

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/alexandramitroshina

Александра Митрошина начала обретать популярность в 2019 году, когда она стала участницей флешмоба против домашнего насилия. В том же году она выпустила собственную книгу и с тех пор активно развивала свои соцсети.

Инфлюэнсер запустила платные курсы, в которых рассказывала, как раскрутить блог с нуля и сделать его прибыльным. По данным СМИ, с марта 2022 года Александра жила в Дубае, купила там квартиру и даже планировала подать документы на резидентство.

Впервые с обвинениями в неуплате налогов Митрошина столкнулась в 2023 году: на нее завели уголовное дело, в ходе которого провели обыски по месту регистрации. Однако сама Александра на тот момент находилась за границей. По информации следователей, в период с октября 2020-го по май 2022-го блогер была официально зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда Александру обвинили в злоупотреблении упрощенной системой налогообложения и получении прибыли больше установленного лимита для ее использования.

Однако позже блогер заявляла, что закрыла долг, для чего ей пришлось продать всю недвижимость. Кроме того, по ее словам, она чуть не потеряла бизнес.

Правда, на этом проблемы не закончились. Митрошину задержали в аэропорту Сочи в марте 2025 года, после чего доставили на допрос в столицу. Против девушки возбудили уголовное дело по факту легализации денег в особо крупном размере. Согласно данным следствия, в результате уклонения от налогов Митрошина получила 127 миллионов рублей. При этом часть средств удалось легализовать, вложив в недвижимость. Как позже заявила Александра, она не знала, что покупка квартир на эти деньги является преступлением.

В итоге Митрошина полностью признала вину. Вскоре Чертановский суд Москвы назначил Александре домашний арест до 24 апреля, который впоследствии продлевался несколько раз. Последнее решение действует до 24 октября 2025 года. Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

