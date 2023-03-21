Мимо кассы? Что грозит блогеру Митрошиной за неуплату налогов

Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело за уклонение от налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Девушка известна тем, что занимается коучингом и продает образовательные курсы по ведению соцсетей. Рассказываем подробности и выясняем, какое наказание может грозить Митрошиной, если будет доказана ее винa.



Пыталась скрыть доходы

Фото: instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexandramitroshina

Столичный главк СК РФ завел уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной. По данным следователей, девушка с октября 2020 по май 2022 года была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП) и использовала упрощенную систему налогообложения. Однако от продажи своих образовательных курсов получила доход в размере гораздо большем, чем позволяет лимит. При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить по ней установленные НДС и НДФЛ. Вместо этого Митрошина попыталась скрыть заработок через "аффилированные и контролируемые ею ИП".





из сообщения столичного главка СК РФ Со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Известно, что сама Митрошина сейчас не живет в России, а переехала в Дубай. По месту регистрации девушки провели обыски. По данным СМИ, в Москве у блогера осталась недвижимость. Ей принадлежит квартира в Бутове площадью 61 квадратный метр, а также апартаменты по двум адресам: в "Москва-Сити" (ориентировочная цена – от 40 до 70 миллионов рублей) и в центре города возле Большого театра на Большой Дмитровке (площадь – 111 квадратных метров).

Помимо этого, в конце 2022 года девушка приобрела в Дубае апартаменты более чем за 23 миллиона рублей для получения резидентства в ОАЭ. На аккаунт Митрошиной в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подписаны 4,2 миллиона пользователей. Девушка учит вести соцсети, этому посвящены образовательные продукты, которые она продает.





Ранее похожая история случилась с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) и ее супругом Артемом. Они стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. По версии следствия, девушка пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее заработок превышал установленный для этой схемы лимит. Также против пары возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается отмывания денег в особо крупном размере. Суд запретил обоим пользоваться интернетом. По данным СМИ, проверка ждет и других известных блогеров, в частности Елену Блиновскую и супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову.

Оплатить нарушение

Фото: instagram(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexandramitroshina

Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 заявила, что подобные проверки блогеров не стоит рассматривать как "политический заказ". "Недопустимо использовать схемы, которые не подходят для конкретного бизнеса... Раз идет нарушение налогового закона, то включаются системы налоговых проверок", – подчеркнула эксперт.

По словам юриста, Митрошиной может грозить лишение свободы, но его получится избежать путем признания вины и погашения налоговой задолженности.





Мария Ярмуш юрист Без разницы, где живет блогер, она будет объявлена в розыск. Могут рассмотреть уголовное дело и без ее присутствия, арестовать здесь все имущество, банковские счета. Все, что находится как актив на человеке, который уклонялся от уплаты налогов, а также то, что записано на членов его семьи с целью последующей проверки.

Кроме того, не исключено, что активы изымут для погашения задолженности, добавила Ярмуш. По словам эксперта, Митрошиной могут запретить использовать интернет так же, как и Валерии Чекалиной, но это уже решит суд. "Другое дело, что она не в России и уже исполнить постановление суда будет проблематично", – уточнила юрист.

В этом случае будет необходимо затребовать правовую помощь правоохранительных органов той страны, где находится блогер, подытожила Ярмуш.

Ранее налоговая уже вменяла Митрошиной более 200 миллионов долга. Об этом девушка рассказывала в своих соцсетях в июне 2022 года. Тогда блогер написала о том, что планирует выплатить долг и "не относиться халатно к документации даже в мелочах". Пока Митрошина не комментирует заведенное против нее уголовное дело. При этом девушка готовит форум-тренинг в Дубае, где она и другие эксперты из разных сфер расскажут о своем негативном опыте ведения бизнеса и об уроках, которые вынесли. О мероприятии блогер уже рассказала в своих соцсетях. Стоимость билетов на него варьируется от 5 900 до 110 000 рублей.

