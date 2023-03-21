СМИ назвали официальный доход подозреваемой в неуплате налогов блогера Митрошиной

Согласно официальным данным, на блогера Александру Митрошину, которая подозревается в неуплате налогов на сумму 120 миллионов рублей, в России зарегистрирована одна компания – ООО "Инновационные технологии для блогеров". Об этом сообщает Life.ru

Годовой доход компании составляет около 7,5 миллиона рублей в год при стоимости инфопродуктов блогера от 5 до 110 тысяч рублей.

До переезда в Дубай, куда Митрошина отправилась для долгосрочного проживания после начала спецоперации, в РФ она была совладельцем компании ООО "Тынеодна". Доход от нее составлял около 11 миллионов рублей в год.

По информации СМИ, у блогера в столице есть 2 квартиры и апартаменты: в "Москва-Сити" (стоимость от 40 до 70 миллионов рублей), в Бутове (площадью 61 квадратный метр) и на Большой Дмитровке, недалеко от Большого театра (площадью 111 квадратных метров). Помимо этого, в конце 2022 года Митрошина приобрела апартаменты в Дубае за 300 тысяч долларов (или более 23 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Как сообщили в СК РФ, в рамках дела у Митрошиной проходят обыски.

Согласно информации следователей, блогер в период с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем (ИП), применяла упрощенную систему налогообложения.

Митрошину подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с физического лица"). По данной статье ей может грозить до трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии.



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