Блогер Лерчек написала прощальный пост после запрета суда пользоваться интернетом

Фото: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) написала прощальный пост в своем Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после запрета суда пользоваться интернетом.

"Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно когда телефон в руках последние минуты", – написала она.

Блогер поблагодарила своих подписчиков за 7 лет, которые она вела блог. Чекалина также добавила, что будет скучать по своей аудитории.

Несмотря на то что Валерия и Артем Чекалины не могут вести свои страницы в Instagram по постановлению суда, их блог будет вести другой человек, сообщает РИА Новости.

"Мы взяли на работу человека, который будет вести Instagram", – сказал Чекалин перед заседанием Савеловского суда Москвы.

Он добавил, что блог является единственным способом обеспечивать семью, включая троих детей. Чекалин пояснил, что все накопления заблокированы.

"Я надеюсь, что мы заплатим то, что должны, и все это закончится", – сказал он.

Согласно законодательству, по налоговым делам позволяется выплачивать недоимки и избегать уголовных преследований.

Супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

В доме Чекалиных прошли обыски, в ходе которых правоохранители нашли золотые слитки почти на 40 миллионов рублей, 10 российских паспортов и один американский. Вечером того же дня Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение.

16 марта СК РФ по Москве возбудил второе уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Расследуется дело о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Позже сообщалось, что блогеру Валерии Чекалиной и ее мужу Артему Чекалину было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. В свою очередь супруги вину не признали.



Мишустин считает нужным смотреть на суть обвинений по ситуации с блогерами Чекалиными

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!