Тайная бухгалтерия: как Лерчек с мужем стали фигурантами второго уголовного дела

Против блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено второе уголовное дело. Пару подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Ранее супруги стали фигурантами дела о неуплате налогов. Как будут жить знаменитые блогеры, пока идет следствие, – в материале Москвы 24.

Крах финансовой империи

Валерия Чекалина, которая известна в Сети как Лерчек, вместе с мужем Артемом в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете. На них блогеры купили американские доллары, чем замаскировали связь денег с преступным источником их происхождения, подчеркнули в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело, супругам предъявлено обвинение. Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Блогеры свою вину не признают.

Ранее супругам Чекалиным также предъявили обвинение в неуплате налогов на более чем 311 миллионов рублей. Будучи индивидуальным предпринимателем, Лерчек не перешла с упрощенной системы налогообложения на общую. Она была обязана это сделать, так как зарабатывала на фитнес-марафонах свыше 150 миллионов рублей.

Вместо этого, как утверждает следствие, Чекалина незаконно раздробила бизнес с помощью мужа и своих родственников, на счета которых поступали остальные доходы. Таким образом, она уклонилась от уплаты налогов. Максимальное наказание для Чекалиной может составить до трех лет лишения свободы. При этом есть вариант избежать уголовной ответственности, если преступление совершено впервые: для этого нужно выплатить весь ущерб, а также штрафы и пени.

Ранее в особняке пары стоимостью примерно в 125 миллионов уже прошли обыски, СК показал две люксовые иномарки в их гараже, дорогие украшения и восемь килограммовых золотых слитков. Также среди вещей были 10 паспортов, среди которых – американский. По данным СМИ, следствие заинтересовал еще один трехэтажный дом пары в 25 километрах от Москвы. Особняк оценивается в миллиард рублей. Кроме того, с обысками пришли и к другим участникам схемы по неуплате налогов.

Савеловский суд Москвы арестовал деньги и имущество пары на общую сумму 311 миллионов рублей. Также Чекалиной и ее супругу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, нельзя пользоваться интернетом, почтой, телефоном и иными средствами связи. Кроме того, запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, кроме близких родственников. При этом в передвижениях ограничений нет.

"Спасибо, что первый раз не сажают"

С запретом определенных действий Валерия Чекалина не согласилась: по ее мнению, введенные ограничения чрезмерны. Позднее блогер опубликовала прощальную запись в своем аккаунте. Она поблагодарила своих подписчиков и призналась, что будет по ним скучать.





Валерия Чекалина блогер Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно когда телефон в руках последние минуты.

Однако аккаунты блогеров не будут заброшены: пара наняла человека, который станет их вести. По словам Артема Чекалина, соцсети являются для них единственным способом обеспечить семью и троих общих детей.

Ранее блогеры прокомментировали первое уголовное дело о неуплате налогов. Чекалин подчеркнул, что они с семьей не убежали из России и никогда не говорили ничего плохого про свою страну. Все задолженности пара собирается погасить в ближайшее время. При этом муж Лерчек подчеркнул, что за последние три года супруги заплатили порядка полутора миллиардов налогов.





Артем Чекалин блогер Ну вот здесь (с налогами. – Прим. ред.) такая ситуация получилась. Спасибо, что за первый раз не сажают.

В свою очередь, Валерия Чекалина объяснила происхождения золота в их доме. По ее словам, у супругов были инвестиции в одном из российских банков, против которого ввели санкции. Чтобы не потерять накопления, они решили перевести их в золото.

Также Лерчек рассказала, откуда в их доме столько паспортов. По ее словам, речь идет о двух документах – старого и нового образца – на каждого члена семьи. Американский паспорт принадлежит их сыну Льву, который родился в Штатах, добавила Чекалина.

