Бузова заявила о взломе своего аккаунта в Instagram

Фото: ТАСС/Шатохина Наталья

Певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к подписчикам в своем телеграм-канале, сообщив о взломе ее аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Пожалуйста, отправьте всем. Меня взломали. Страница Buzova86 сейчас мне недоступна. Я еще и взлетаю в слезах", – поделилась девушка.

Бузова заверила, что все фото и видео в ее профиле публикуют мошенники, а также призвала не переходить ни по каким ссылкам.

Ранее об аналогичной ситуации заявляла телеведущая Ксения Бородина. Она обратилась к подписчикам с просьбой не доверять распространяемой через взломанный профиль информации, включая ложные сведения о ее беременности.

МВД сообщало, что мошенники, получив доступ к взломанным аккаунтам в соцсетях, могут похищать личные данные и использовать их для финансовых махинаций. Аферисты изучают переписку и личную информацию владельца, чтобы затем шантажировать его, портить репутацию или организовывать сбор средств под видом владельца аккаунта.