Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, какую мудрость она усвоила с возрастом. По мнению актрисы, нужно ко всему относиться спокойнее.

Она призналась, что раньше все излишне драматизировала. Сейчас актриса живет по принципу "встроенного предохранителя", который отключает эмоции и уберегает от выгорания.

