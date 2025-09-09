Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 12:00

Культура

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, какую мудрость она усвоила с возрастом

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, какую мудрость она усвоила с возрастом

Новости мира: наводнение стало причиной массовой эвакуации в Пакистане

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 2

Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Открылась выставка первых резидентов "Московских мастерских"

"Интервью": Нино Нинидзе – о вдохновении и боли

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 1

Актриса Нино Нинидзе рассказала, как справляется с душевными ранами

Кинопарк "Москино" празднует свой первый день рождения

На территории кинопарка "Москино" построили 34 натурные площадки

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, какую мудрость она усвоила с возрастом. По мнению актрисы, нужно ко всему относиться спокойнее.

Она призналась, что раньше все излишне драматизировала. Сейчас актриса живет по принципу "встроенного предохранителя", который отключает эмоции и уберегает от выгорания.

Большое интервью с Лукерьей Ильяшенко выйдет во вторник, 9 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика