Харламов и Бурунов рассказали, что Попов успел сняться еще в нескольких проектах

Фото: Москва 24

Актер Роман Попов успел сняться в нескольких проектах перед своей смертью. Об этом Москве 24 рассказали артисты Гарик Харламов и Сергей Бурунов во время церемонии прощания.

Они не уточнили название и детали, предложив задать соответствующие вопросы продюсерам и создателям. Однако Харламов заверил, что работы выйдут на большие экраны.

Харламов и Бурунов добавили, что уже выразили соболезнования супруге Попова и заверили, что будут поддерживать с ней связь и помогать.

Говоря о своих ощущениях, Харламов заявил, что ему сложно говорить об артисте в прошедшем времени, поскольку еще слишком мало времени прошло.

"Мне сложно было туда (в гроб. – Прим. ред.) смотреть. <...> Все-таки мы с этим человеком достаточно долгое время, практически 4 года, были на одной съемочной площадке. Знаете, есть такие проекты и такие моменты в жизни, которые очень сближают людей", – добавил, в свою очередь, Бурунов.

Попов скончался на 41-м году жизни 28 октября из-за осложнений после проведенной химиотерапии. Онкологию артисту диагностировали в 2018 году и тогда же провели операцию по удалению злокачественной опухоли.

Однако в 2025-м произошел рецидив, из-за чего актер полностью ослеп на правый глаз и частично потерял зрение на левом глазу.

Церемония прощания с актером состоялась 1 октября в Центральной клинической больнице (ЦКБ) № 1 в Москве. На мероприятии, помимо Харламова и Бурунова, присутствовали родственники Попова, друзья и коллеги.

Ожидается, что артиста кремируют, а затем развеют прах над Черным морем. Однако детали захоронения пока не определены.

Зрителям Попов в первую очередь запомнился по роли следователя Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки" и его спин-оффа "Детективное агентство Мухича".