График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 12:15

Певец Дмитрий Колдун рассказал о знакомстве с будущей женой в школьные годы

Певец Дмитрий Колдун рассказал о знакомстве с будущей женой в школьные годы

Певец Дмитрий Колдун рассказал о своей супруге, с которой познакомился еще в школьные годы.

Артист отметил, что несмотря на множество профессиональных соблазнов, основой отношений является ежедневный сознательный выбор партнеров оставаться вместе.

Он также назвал большой удачей встретить человека, который через многие годы продолжает быть близким по духу.

Большое интервью с Дмитрием Колдуном выйдет в субботу, 1 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоИван Евдокимов

