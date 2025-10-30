Суд признал законным возбуждение дела против блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Фото: телеграм-канал "Сергей Косенко"

Московский суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении видеоблогера Сергея Косенко, который бросил своего грудного ребенка в сугроб на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебной инстанции.

Согласно документам, ранее адвокат блогера обратился в суд с жалобой, в которой просил признать постановление следователя от 11 января 2024 года о возбуждении уголовного дела в отношении Косенко по статье "Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", как незаконное и необоснованное, так как не имелось поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Кроме того, адвокат просил признать незаконным привлечение Косенко в качестве обвиняемого.

В ответ на это Мосгорсуд не нашел каких-либо нарушений в действиях следователя и посчитал возбуждение уголовного дела в отношении Косенко законным.

В январе 2024 года в Сети появился видеоролик, на котором Косенко бросил младенца в сугроб. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

По словам адвоката блогера, ребенок не участвовал в съемках видео, они якобы были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Вскоре СК РФ возбудил дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД объявило Косенко в розыск. Блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы.