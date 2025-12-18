Московский рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в январе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

XVI Московский рождественский фестиваль духовной музыки пройдет с 14 по 23 января 2026 года в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Художественным руководителем выступит скрипач, дирижер и народный артист СССР Владимир Спиваков. Фестиваль пройдет на сценах Московского международного дома музыки при поддержке столичного департамента культуры.

Всего подготовили шесть выступлений с участием выдающихся музыкальных коллективов и исполнителей, среди которых Кубанский казачий хор, Национальный филармонический оркестр России, Большой детский хор имени В. С. Попова, хор Сретенского монастыря и другие.

К примеру, 14 января на сцене зала имени Е. Ф. Светланова выступит Кубанский казачий хор под управлением Виктора Захарченко. Данный коллектив ведет непрерывный творческий путь с начала XIX века. На сцену выйдут 200 артистов, которые исполнят народные и авторские песни, а также композиции из архива Войскового певческого хора.

Фестиваль продолжится концертом органной музыки. 16 января на той же сцене выступит заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, который исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха. На следующий день, 17 января, здесь же выступит Большой детский хор имени В. С. Попова.

22 января на сцене камерного зала Московского международного дома музыки Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова и Московский камерный оркестр Musica viva под управлением Александра Рудина исполнят мессу "Сотворение мира" – духовное сочинение Йозефа Гайдна.

Фестиваль завершится концертом, который состоится 23 января в зале имени Е. Ф. Светланова с участием Спивакова, академического большого хора "Мастера хорового пения", Национального филармонического оркестра России и звезд мировой оперной сцены. Во время концерта прозвучит знаменитая композиция "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта. Исполнение приурочено к 270-летию со дня рождения великого композитора.

Ранее стало известно, что главные партии в предновогоднем показе балета "Щелкунчик", который состоится в 18:00 31 декабря, исполнят премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард. Родькин выйдет на сцену в образе Щелкунчика, а Севенард исполнит роль Мари.

В рамках проекта "Зима в Москве" в столице также открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Гостей ждут 35 площадок, на которых состоятся тысячи мастер-классов, более 6 400 часов спортивных мероприятий и свыше 1 700 новогодних представлений, а также ледовые шоу.