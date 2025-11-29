"Откройте, Давид": Денис Матросов

Новый герой программы "Откройте, Давид" – актер, режиссер и создатель собственного театра Денис Матросов. Он рассказал о том, как создавалась сериальная эпоха в России, почему ушел от популярного амплуа к режиссуре и чем отличается современное театральное образование.

Они с ведущим Давидом Винером прошлись по аудиториям Щепкинского училища, где Матросов дал мастер-класс по чтению прозы, побывали в загородном доме актера и за кулисами его театра на спектакле "Ты будешь мой".

Об этом – в программе "Откройте, Давид".