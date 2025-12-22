Уголовное дело по двум статьям завели после взрыва автомобиля на юге Москвы – убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ.

В СК сообщили, что устройство было прикреплено под днищем машины. В результате погиб генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров. По одной из версий, преступление организовали украинские спецслужбы. Сейчас место оцеплено, там работают криминалисты.

