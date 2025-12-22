Форма поиска по сайту

22 декабря, 16:45

Происшествия

Уголовное дело по двум статьям завели после взрыва автомобиля на юге Москвы

Уголовное дело по двум статьям завели после взрыва автомобиля на юге Москвы

"Газель" столкнулась с автомобилем скорой помощи на востоке Москвы

СКР направил следователей-криминалистов для раскрытия убийства генерала Сарварова

Убийство генерала Сарварова в Москве могли организовать украинские спецслужбы

Новости мира: митинг прошел в сербском городе Нови-Пазар после отчисления студентов

Автомобиль BMW врезался в припаркованные машины в столичном ЖК

Уголовное дело возбудили после дебоша пассажирки в самолете Москва – Новокузнецк

Новости регионов: житель Удмуртии запустил фейерверк на 100 залпов в квартире

Территория оцеплена на Ясеневой улице в Москве, где взорвался автомобиль

Электричка загорелась на станции Электрогорск в Подмосковье

Уголовное дело по двум статьям завели после взрыва автомобиля на юге Москвы – убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ.

В СК сообщили, что устройство было прикреплено под днищем машины. В результате погиб генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров. По одной из версий, преступление организовали украинские спецслужбы. Сейчас место оцеплено, там работают криминалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

