07 декабря, 09:15

Происшествия

"Газель" взорвалась и сгорела на Ленинградском шоссе в Подмосковье

Ночь с 6 на 7 декабря в Подмосковье экстренным службам пришлось оперативно выехать на ликвидацию пожара. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе недалеко от Солнечногорска, где взорвалась и загорелась "Газель".

К месту происшествия немедленно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений и бригады скорой медицинской помощи. Сейчас выясняются причины произошедшего, а также уточняется информация о возможных пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарвидео

