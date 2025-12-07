"Газель" взорвалась и сгорела на Ленинградском шоссе в Подмосковье

Ночь с 6 на 7 декабря в Подмосковье экстренным службам пришлось оперативно выехать на ликвидацию пожара. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе недалеко от Солнечногорска, где взорвалась и загорелась "Газель".

К месту происшествия немедленно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений и бригады скорой медицинской помощи. Сейчас выясняются причины произошедшего, а также уточняется информация о возможных пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.