Суд обязал сибирячку убрать кондиционер с фасада дома после жалоб соседей

Новосибирский областной суд обязал местную жительницу демонтировать кондиционер, установленный на фасаде дома. Поводом послужила жалоба соседа на капающую воду, сообщила пресс-служба инстанции.

Как установил суд, инцидент произошел в мае 2023 года. Мужчина обратился в управляющую организацию "КЖЭК "Горский" с жалобой на то, что с установленного соседкой кондиционера вода течет на наружные стены здания и его подоконник.

Проверка показала, что оборудование было смонтировано без необходимых согласований и с нарушением технических норм. Проектная документация дома не предусматривала возможность такой установки, а согласия других собственников получено не было.

Несмотря на официальное предписание УК демонтировать блок, хозяйка квартиры его проигнорировала. Кроме того, с женщины взыскали 6 тысяч рублей в качестве оплаты госпошлины.

Не согласившись с решением, сибирячка подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Она настаивала на том, что установка кондиционера не причиняет вреда жильцам и не нарушает конструкцию фасада.

"Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила все доводы Яны М., указав, что фасад дома является общим имуществом всех собственников, а размещение на нем личного оборудования требует согласия жильцов", – отмечается в судебном решении.

Оно вступило в законную силу. Теперь женщине предстоит за свой счет демонтировать оборудование и привести фасад в первоначальный вид.

