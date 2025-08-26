BFMTV: француженка получила штраф за мяуканье ее кота в поезде

Фото: 123RF/nofaceman

Девушку, которая путешествовала в поезде во Франции, оштрафовали на 110 евро из-за мяуканья ее кота, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Камилла и ее молодой человек ехали из Парижа в бретонский город Ван и везли с собой кота по кличке Моне. Животное, как утверждает хозяйка, находилось в специальной переноске. Для него также приобрели отдельный билет, стоимость которого составила 7 евро.

"Кот немного мяукал в начале поездки, и после жалобы пассажира контролер оштрафовал нас", – рассказала Камилла.

Она назвала наказание несправедливым и оспорила его. Девушка также заявила, что не будет пользоваться железной дорогой, пока госоператор перевозок (SNCF) не вернет ей деньги.

Ранее сообщалось, что жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности из-за мяуканья кота. Мужчина уехал на неделю и оставил питомца в квартире одного.

На издаваемые животным звуки отреагировали соседи. Полиция вместе с родственниками хозяина питомца вскрыла квартиру. Специалисты ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а мяукал от скуки.