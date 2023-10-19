Откуда звук? Ученым удалось разгадать механизм мурлыкания у кошек

Международная группа биологов под руководством специалиста по фониатрии Кристиана Хербста из Венского университета опубликовала работу, в которой описывается механизм мурлыкания у кошек. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Человечество одомашнило кошек примерно 10 тысяч лет назад, и, судя по всему, произошло это случайно. Именно тогда люди начали заниматься примитивным сельским хозяйством, и у них стали появляться излишки зерна и плодов. Все это нужно было где-то хранить, и первыми животными, решившими поживиться "складскими запасами", стали грызуны. Обнаружив крупные и устойчивые популяции мышей, дикие кошки начали охотиться на них, не отходя далеко от места их обитания. А люди, заметив, что поголовье вредителей после этого начало уменьшаться, стали подкармливать котов: сотрудничество получилось взаимовыгодным. Кошачьи надолго остались с человеком, хотя биологи сегодня считают их "полуодомашненным видом". Потеряв связь с человеком, они легко переходят к дикой жизни.

Все мы знаем, что кошки – животные с двумя различными вариантами вокализации: мяуканьем и мурлыканьем (есть еще шипение, но в нем не участвует голосовой аппарат). И если механизм первого в общих чертах понятен, то со вторым не так все просто.

Урчащие звуки кошки издают и на вдохе, и на выдохе, а это не вписывается в общепринятую теорию работы голосовых связок. Кроме того, ученых всегда удивлял их частотный диапазон – от 25 до 30 Гц. Дело в том, что кошки – слишком маленькие животные, чтобы издавать столь низкие звуки. Длина их голосовых связок не должна позволять им вибрировать на таких частотах, однако это все равно происходит.

Возможно, вы вспомните, что многие представители семейства способны громко рычать. Но такие кошки (львы, тигры, ягуары и так далее) принадлежат к роду panthera, а "мурлыкающие" – к роду felis, и голосовые механизмы у них работают по разным схемам. Об этом говорит хотя бы тот факт, что львы и пантеры не способны рычать на вдохе.



Чтобы изучить механизм мурлыкания, Кристиан Хербст и его коллеги получили в ветеринарных клиниках восемь кошек, умерших по разным причинам. Их препарировали, а затем через голосовые связки пропустили струю теплого влажного воздуха – примерно такого же, какой выдыхают легкие. Без каких-либо мышечных сокращений или нейронной активности все восемь гортаней издавали мурлыкающий звук в обычном диапазоне домашней кошки – от 25 до 30 Гц. То есть для того, чтобы издать такой звук, не требуется не только работа каких-либо мышц, но даже мозговая активность.

Изучив голосовые связки кошек, физиологи обнаружили на них необычные образования, которые назвали "подушечками". Они расположены вдоль внутреннего (гортанного) края связок и достигают величины до четырех миллиметров. Такие подушечки есть у всех кошек, независимо от пола и возраста, и именно они работают в особом вибрационном режиме – колеблются с низкой частотой, издавая мурчащий звук.

Самый удивительный вывод, который сделали ученые: кошки мурлычут бессознательно. Судя по всему, происходит это в тот момент, когда мышцы гортани полностью расслаблены, а воздух из легких беспрепятственно проходит через голосовые связки. Правда, в таком случае кошки должны постоянно мурлыкать во время сна, но объяснить, почему этого не происходит, биологи пока не могут.

И все же одной кошачьей загадкой стало меньше. Возможно, мы когда-нибудь сможем полностью объяснить поведение этих животных.

Хотя…