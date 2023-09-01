Лох-Несс 2.0: ученые вновь отправились на поиски шотландского чудовища

На прошедших выходных примерно 200 энтузиастов из ассоциации Loch Ness Exploration, а также волонтеры из Франции, Шотландии, Японии, Испании, Германии провели крупнейшую за последние полвека акцию по поиску Несси – чудовища, по легенде обитающего в озере Лох-Несс. Было использовано новейшее оборудование, включая дроны с инфракрасными камерами и гидроакустические зонды. Об истории Несси и итогах поисков рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Лох-Несское чудовище (или Несси) – одно из самых известных в мире мифологических животных. Предания о нем известны уже несколько веков, и, согласно легендам, оно обитает в водах озера Лох-Несс, расположенного в Северо-Шотландском нагорье. Чаще всего Несси описывают как крупное (до 20 метров в длину) животное с длинной шеей и горбатой спиной. Оно плавает в озере, иногда высовывая из воды голову, хотя некоторые очевидцы утверждают, что видели его и на суше. Рассмотреть зверя довольно сложно, поскольку в озеро впадает множество горных ручьев, которые приносят в него торф. Это придает воде темный ржавый оттенок, из-за чего ухудшается видимость под поверхностью.

Первые письменные упоминания о чудовище датируются примерно 700 годом нашей эры, они были обнаружены в жизнеописании святого Колумбы, обращавшего в христианскую веру шотландских язычников.

Согласно этим записям, монстр выбрался из воды и попытался схватить местного крестьянина, но Колумба молитвой смог отогнать "водяного зверя" обратно в озеро. В следующую тысячу лет упоминания о таинственном существе появлялись в различных источниках, но первым человеком, который утверждал, что лично видел монстра, был некий Джимми Хоссак, и произошло это в 1860-х годах.

Хоссак рассказывал, что наблюдал "ужасного зверя", который быстро плыл в толще воды. После этого свидетельства стали появляться чаще, причем описания сильно отличались друг от друга. Кто-то описывал объект, напоминающий перевернутую лодку, кто-то видел "огромную саламандру с шерстью", "большое горбатое животное высотой около двух метров" или даже "слонового кальмара".

Все это время Лох-Несское чудовище оставалось исключительно локальной легендой, но в мае 1933-го оно получило международную известность: газета Inverness Courier опубликовала рассказ владельца одного из отелей, согласно которому постояльцы видели в озере животное, напоминавшее кита. В следующие полгода таких сообщений появилось множество, и вновь описания были самые разные – "отвратительный силуэт, напоминающий гигантскую улитку", "длинная волнистая шея", "рыбий хвост", "слоноподобные лапы". Было сделано несколько случайных фотографий и даже киносъемок Лох-Несского чудовища, но разобрать что-нибудь на них было очень сложно.

В 1934 году появился так называемый фотоснимок хирурга – самое известное изображение Несси, на котором из воды поднимается длинная шея с маленькой головой. Его автор, лондонский врач Р. Кеннет Уилсон, утверждал, что сфотографировал монстра случайно, когда путешествовал в окрестностях, наблюдая за птицами. Лишь 60 лет спустя было установлено, что этот снимок – фальшивка, изготовленная Уилсоном и тремя его сообщниками.



Весь XX век Лох-Несское чудовище набирало популярность. Было организовано несколько научных исследований озера, в Шотландию отправлялись охотничьи экспедиции с сетями и гарпунами, киносъемочные группы, коллективы биологов, мистиков, и простые энтузиасты прочесывали местность.

После 2000-х ажиотаж немного утих, но зато в поисках стали применять все более совершенные технологии: эхолоты, радары и даже спутниковые наблюдения. Результаты оставались неизменными: нечеткие снимки, кино- и видеоролики, распознать на которых хоть что-нибудь невозможно.

Не обошлось и без курьезов. В 2016 году группа специалистов из Великобритании опустила в озеро робота, оснащенного гидролокатором, который довольно быстро обнаружил на дне нечто, напоминающее фигуру вымершего плезиозавра. Вскоре выяснилось, что это бутафорское чудовище, созданное в 1969 году для фильма "Частная жизнь Шерлока Холмса": во время съемок модель утонула в озере.

Одним словом, информации о Несси собрано совсем немного, и современная наука считает обитающее в Лох-Нессе чудовище не более чем долгоживущей легендой. Тем не менее 26 и 27 августа независимая исследовательская группа Loch Ness Exploration (LNE) организовала одну из самых массовых исследовательских экспедиций, вооруженную передовыми техническими средствами: гидрофонами, дронами с инфракрасными камерами и гидроакустическими зондами.

Согласно опубликованным результатам, за двое суток участники экспедиции ничего необычного не увидели, услышали четыре необычных звука, однако гидрофон их не зафиксировал. Поиски таинственного существа снова завершились ничем, а значит, что в знаменитом шотландском озере никаких чудовищ не водится.

Хотя...