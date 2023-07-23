Исторический яд: зачем ученые впервые вырастили потомство смертоносных улиток

Исследователи из Университета Квинсленда впервые вырастили смертоносных конусообразных улиток в лабораторном аквариуме и обнаружили множество новых ядов. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Большинство из нас после отпуска у моря в память о поездке привозят домой ракушки. Кто-то покупает их в сувенирных лавках, кто-то собирает на пляже, а кто-то ныряет за ними на морское дно.

Особенно ценятся конические ракушки с ярким рисунком. Но многие даже не подозревают, что некоторые их обитатели могут быть смертельно опасными для человека. Речь идет о брюхоногих моллюсках семейства конусов. Эти улитки – хищники, в рацион которых входят и собратья-моллюски, и донные черви, и даже рыбы и ракообразные.

Догнать быструю добычу медлительный охотник не в состоянии, поэтому конусы используют яды, причем невероятно сильные, обладающие паралитическим эффектом. Конус поджидает или приманивает жертву, а когда она оказывается достаточно близко, выбрасывает в ее сторону "гарпун" – видоизмененный зуб с каналом, через который в тело добычи впрыскивается токсин.

Самым опасным видом считается географический конус, обитающий в теплых водах Индо-Тихоокеанского региона – от Красного до Японского морей, включая берега Индии, Австралии и Филиппин.

Это одно из самых токсичных животных планеты, один его укус (точнее, "укол") способен убить человека всего за пару минут. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно в Тихом океане от токсичных моллюсков умирают в два-три раза больше людей, чем от нападения акул. И самое неприятное заключается в том, что противоядия от яда конусов не существует.

Однако ученые уже несколько десятилетий изучают этих животных и пытаются размножать их в неволе. Правда, до недавнего времени все попытки были безуспешными. Причин такого интереса исследователей к едва ли не самому смертоносному обитателю океана сразу несколько.



Во-первых, биохимики все-таки пытаются найти противоядие. Во-вторых, парализующий арсенал конусов необычайно разнообразен: две одинаковые улитки из одного и того же места могут иметь сильно отличающиеся токсины. Такого не бывает ни у змей, ни у скорпионов, ни у других ядовитых животных.

В-третьих, на основе яда конусов можно производить самые разные лекарственные препараты – от безопасного инсулина до мощных анестетиков. Причем эти вещества не вызывают у человека ни аллергии, ни привыкания. Например, нейротоксин вида Conus magus настолько силен в качестве обезболивающего, что им планируют заменить морфины. При этом яды конусов состоят из сравнительно простых биохимических компонентов конотоксинов – пептидов, которые несложно воспроизвести в лабораторных условиях.

Исследователи Университета Квинсленда впервые в истории науки сумели получить потомство от конусов, содержащихся в аквариуме. Наблюдая за молодью, они с удивлением обнаружили, что диета молодых улиток кардинально отличается от взрослых особей, питающихся рыбой. Юные конусы охотятся исключительно на полихетных червей, причем используют для этого совершенно другой коктейль ядов, большинство из которых до сих пор не были известны ученым! Микробиологи говорят о "потенциальной сокровищнице" новых токсинов и, соответственно, новых лекарств.

Исследователи подробно описали способ содержания и размножения Conus magus в неволе. Теперь и другие лаборатории смогут выращивать молодь из икры и изучать те яды, которыми пользуются улитки на ранних стадиях развития. Вероятно, нам стоит ожидать появления на рынке новых лекарственных препаратов – с улучшенным действием, без привыкания и аллергии.

А вот трогать улиток, особенно в естественной среде обитания, мы настоятельно не рекомендуем. Даже если их раковины очень красивые.

Хотя...