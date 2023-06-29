Обозленные "киты-убийцы"? Почему косатки стали нападать на морские суда

В водах, окружающих Пиренейский полуостров, в последнее время участились нападения косаток на морские суда. Научный обозреватель Николай Гринько рассказывает, как биологи пытаются дать объяснение этому явлению.



Косатки – морские млекопитающие с характерной черно-белой окраской, достигающие десятиметровой длины. Среди современных китообразных это единственный настоящий хищник, преследующий теплокровных животных. В их меню входят чайки, морские котики и даже более крупные киты.

Когда испанцы впервые увидели, как охотятся косатки, их назвали asesina ballenas. Буквально это переводится как "убийцы китов". Но в 18 веке англичане при переводе перепутали порядок слов. В результате весь мир сегодня пользуется неофициальным термином "киты-убийцы".

Косатки – очень умные животные. Они патрулируют береговую линию в поисках добычи, стаей загоняют косяки рыб, выпрыгивают на берег в погоне за морскими котиками, подбивают снизу льдины, чтобы сбить в воду пингвинов. Они обладают социальной организацией, которая уступает по сложности внутренних и внешних связей только слонам и высшим приматам. У каждой стаи есть собственный вокальный диалект, а внутри группировки царит строгая иерархия.

Одним словом, косатки – невероятно интересный вид, и каждое изменение в их поведении биологи пристально изучают. Вот почему ученые так насторожились, когда со всего восточного побережья Пиренейского полуострова начали приходить сообщения о нападении этих млекопитающих на рыбацкие лодки и небольшие суда.

За два последних года зарегистрировано более 500 подобных случаев. Киты-убийцы массово таранят яхты и шхуны, сбивая их с курса и пугая экипажи. Три судна получили настолько сильные повреждения, что пошли на дно. И это неудивительно, ведь масса данных животных может достигать восьми тонн. К счастью, никто при этом не пострадал.

Местные рыбаки сразу же заговорили о том, что природа таким способом мстит человечеству за все прегрешения перед ней. Люди, чуть более близкие к науке, предположили, что причина может крыться в глобальном потеплении и изменении уровня Мирового океана. В прессе и интернете регулярно публикуют сообщения о новых нападениях и подогревают интерес к теме.



Однако морские биологи считают, что ничего страшного в ситуации нет. Во-первых, косатки чрезвычайно редко проявляют агрессию по отношению к человеку. В дикой природе они вообще никогда не нападают на людей. Известны лишь несколько случаев гибели работников океанариумов, но они связаны со стрессом, который киты испытывают в неволе.

Во-вторых, этот вид, как мы помним, необычайно социализирован. Настолько, что члены одной стаи – а иногда и нескольких других – могут повторять поведение собрата, даже если в этих действиях нет никакого смысла. Например, в 1987 году у берегов Северной Америки была замечена косатка, которая плавала с мертвым лососем на голове. Случаю не придали значения, однако уже через пару недель так развлекалась вся стая. Дошло до того, что целый год североамериканские косатки, к удивлению исследователей, носили на головах убитую рыбу.

У этих китообразных, судя по всему, существует что-то вроде модных увлечений, которые возникают спонтанно и так же внезапно пропадают. Иногда косатки начинают массово пародировать голоса морских львов – причем не для заманивания и охоты, а просто так.

Похулиганив какое-то время, киты забывают об этом и находят себе другой "хайп". Их новым увлечением вполне могли стать нападения на небольшие суда. Мнение биологов однозначно: косатки просто развлекаются и это очень скоро пройдет, не причинив никому вреда.

Хотя…

