Собянин рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах

В Троицком и Новомосковском округах в 2025 году реализовали более 100 проектов по улучшению дорожного движения. Это максимальный показатель среди столичных округов, отметил Сергей Собянин в личном блоге.

В ТиНАО появились новые пешеходные переходы, островки безопасности и дополнительные полосы. У разных категорий объектов свои задачи, но цель одна: обеспечить безопасное и комфортное передвижение для пешеходов и автомобилистов.

