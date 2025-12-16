В Москве вручили премии правительства РФ за достижения в области культуры. В этом году награды присудили семи проектам, среди которых архитектурный проект павильона "Атом" на ВДНХ, признанный уникальным инженерным решением и крупнейшим в стране просветительским центром.

Экспозиция павильона посвящена истории ядерной эпохи, атомной промышленности и будущему отечественной энергетики. Для детей и подростков там проводят лекции и мастер-классы по физике. Одновременно павильон может принять до 2 тысяч посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.