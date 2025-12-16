Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 16:15

Культура

В Москве вручили премии правительства РФ за достижения в области культуры

В Москве вручили премии правительства РФ за достижения в области культуры

"Интервью": Арина Автушенко – о трех ролях в одном спектакле

Сергей Собянин поздравил актрису Светлану Дружинину с днем рождения

"Моя Москва": Денис Матросов. Часть 1

Сергей Собянин: завершилась реставрация Львиной пристани в усадьбе Кузьминки

"Новости дня": Музейная неделя началась в Москве

Режиссер Светлана Дружинина отметит 90-летний юбилей

Особняк из фильма "Один дома" вернется к экранному облику

Мюзикл "Последняя сказка" покажут в Московском дворце молодежи 16 декабря

Новая Третьяковка на Крымском Валу прекратила показ выставок из-за состояния здания

В Москве вручили премии правительства РФ за достижения в области культуры. В этом году награды присудили семи проектам, среди которых архитектурный проект павильона "Атом" на ВДНХ, признанный уникальным инженерным решением и крупнейшим в стране просветительским центром.

Экспозиция павильона посвящена истории ядерной эпохи, атомной промышленности и будущему отечественной энергетики. Для детей и подростков там проводят лекции и мастер-классы по физике. Одновременно павильон может принять до 2 тысяч посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика