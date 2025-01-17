TMZ: особняк из фильмов "Один дома" был продан за 5,5 миллиона долларов

Фото: zillow.com

Особняк семьи главного героя Кевина Маккалистера из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт News.ru со ссылкой на портал TMZ.

В материале уточнили, что в фильмы попал только фасад дома, так как съемочной группе было тесно находиться внутри. В проданном доме есть пять спален, шесть ванных комнат, личный кинотеатр и крытая спортивная площадка.

Журналисты добавили, что особняк был выставлен на продажу в мае 2024 года.

Ранее дом, который принадлежал семье главной героини фильма "Сумерки", разместили на рынке посуточной аренды. Владельцы особняка рассказали, что воспринимают свой дом как музей и не перестают удивляться, что актеры популярной саги действительно были в нем.

