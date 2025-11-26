Форма поиска по сайту

26 ноября, 16:25

Шоу-бизнес

Маколей Калкин заявил о готовности сыграть Кевина в продолжении "Один дома"

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американский актер Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина Маккалистера в возможном продолжении кинофраншизы "Один дома". Об этом он заявил в беседе с журналом Variety.

Как отметил актер, он не был бы против снова сыграть Кевина. Также Калкин рассказал о своей идее по поводу сюжета новой части фильма.

"Я либо вдовец, либо разведен. Воспитываю ребенка и все такое. Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома. (Ребенок – Прим. ред.) не пускает меня и расставляет ловушки", – поделился артист.

По словам актера, герой поменяется ролями с грабителями из первых фильмов и попытается попасть домой. Кроме того, Калкин подчеркнул, что дом станет метафорой отношений родителя и ребенка, а главный герой должен будет найти путь к сердцу сына.

Ранее британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший волшебника Гарри Поттера в оригинальной франшизе, выразил поддержку своему преемнику Доминику МакЛоклину, написав ему трогательное письмо. Он поделился своим опытом и пожелал удачи юному артисту. Также артист признался, что испытывает теплые, отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему очень молодыми.

шоу-бизнескино

