Число посетителей Третьяковской галереи в 2025 году может превысить 3,5 млн человек

Третьяковская галерея может установить рекорд по посещаемости в 2025 году. Число посетителей уходящего года, по прогнозам, превысит 3,5 миллиона человек, что станет самым высоким показателем за последние 11 лет.

Среди самых популярных проектов года были выставки, посвященные творчеству Карла Брюллова и Бориса Кустодиева. Новый выставочный сезон обещает быть не менее интересным: галерея представит более 30 новых экспозиций, часть из которых будет приурочена к 170-летию со дня основания музея.

