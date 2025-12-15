Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 18:15

Культура

Число посетителей Третьяковской галереи в 2025 году может превысить 3,5 млн человек

Число посетителей Третьяковской галереи в 2025 году может превысить 3,5 млн человек

"Интервью": Евгения Крюкова – о ролях в детективах

Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию русской живописи XIX–XX веков

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

Музейная неделя началась в Москве

Палаты Старого Английского двора в парке "Зарядье" можно посетить 15 декабря

Умер пианист и композитор Левон Оганезов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Спрос на билеты в театры Москвы вырос к концу года

Презентация новинок прошла на фестивале "Comic Con Игромир" в Москве

Третьяковская галерея может установить рекорд по посещаемости в 2025 году. Число посетителей уходящего года, по прогнозам, превысит 3,5 миллиона человек, что станет самым высоким показателем за последние 11 лет.

Среди самых популярных проектов года были выставки, посвященные творчеству Карла Брюллова и Бориса Кустодиева. Новый выставочный сезон обещает быть не менее интересным: галерея представит более 30 новых экспозиций, часть из которых будет приурочена к 170-летию со дня основания музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Фоменко

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика