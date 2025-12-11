Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 18:15

Культура

Киностудия имени Горького и "Москино" учредили индустриальную премию "Цех. За кадром"

Киностудия имени Горького и "Москино" учредили индустриальную премию "Цех. За кадром"

В Москве открылся VIII Молодежный форум "Наследие"

Памятник режиссеру Юрию Любимову открыли у Театра на Таганке

"Интервью": Алексей Кирсанов – об актерской профессии

Джонни Депп сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

Выставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

Спектакль "На Руси хорошо" покажут в Театре имени Ермоловой 11 декабря

Спектакль "На Руси хорошо" представят в Театре имени Ермоловой 11 декабря

Выставка о письменной культуре народов России открылась в Еврейском музее

"Интервью": Стася Толстая – о том, зачем она избавляется от шевелюры

Киностудия имени Горького и сеть кинотеатров "Москино" объявили о создании индустриальной премии "Цех. За кадром". Она станет единственной в своем роде наградой для представителей съемочной группы, которые обычно остаются за кадром: операторов, каскадеров, художников по костюмам и других специалистов.

Как отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева, цель премии – находить и растить таланты, помогать молодым людям приходить в профессию и развиваться в ней. Прием заявок на участие уже стартовал, а первая церемония награждения лауреатов запланирована на весну следующего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоДарья Тащина

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика