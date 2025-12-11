Киностудия имени Горького и "Москино" учредили индустриальную премию "Цех. За кадром"

Киностудия имени Горького и сеть кинотеатров "Москино" объявили о создании индустриальной премии "Цех. За кадром". Она станет единственной в своем роде наградой для представителей съемочной группы, которые обычно остаются за кадром: операторов, каскадеров, художников по костюмам и других специалистов.

Как отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева, цель премии – находить и растить таланты, помогать молодым людям приходить в профессию и развиваться в ней. Прием заявок на участие уже стартовал, а первая церемония награждения лауреатов запланирована на весну следующего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.