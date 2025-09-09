Вышел трейлер фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец"

Вышел трейлер третьего фильма франшизы "Достать ножи" под названием "Проснись, мертвец". Ролик доступен на YouTube-канале Netflix.

По сюжету детектив Бенуа Бланк расследует загадочное убийство в церковной общине, где каждый герой скрывает темное прошлое.

К роли Бланка вернулся британский актер Дэниел Крейг. Также в фильме сыграли Джош О’Коннор, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Эндрю Скотт и другие актеры. Картина выйдет в зарубежный прокат 26 ноября.

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп, который стал известен благодаря образу капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", может вернуться в проект.