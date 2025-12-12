Премьера спектакля "Репетиция оркестра" состоится в "Ленкоме"

Премьера спектакля "Репетиция оркестра" состоится в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова". Постановка объединила всю легендарную труппу: в ней занято 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра.

Спектакль вдохновлен одноименным фильмом Федерико Феллини и творческой биографией Марка Захарова. Режиссер Владимир Панков называет театр оркестром, в котором нет больших и маленьких партий, но каждый инструмент важен для создания единой музыкальной гармонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

