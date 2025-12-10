Выставка о письменной культуре народов России открылась в Еврейском музее

В Москве начала работу выставка, посвященная письменной культуре народов России. Проект организован совместно Еврейским музеем и центром толерантности с Российским этнографическим музеем.

Посетители смогут увидеть более 60 сакральных и бытовых предметов, украшенных надписями на кириллице, арабской вязи, старомонгольском письме и иврите. Как отметила куратор Наталья Михалина, надписи на вещах служили знаком собственности, защитным текстом или элементом орнамента.

Выставка завершает цикл просветительского проекта "Культурный ход народов России. Путешествия по традициям". Вход свободный по предварительной регистрации, экспозиция будет работать до 13 февраля 2026 года.

