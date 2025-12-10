Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 17:45

Культура

Выставка о письменной культуре народов России открылась в Еврейском музее

Выставка о письменной культуре народов России открылась в Еврейском музее

"Интервью": Стася Толстая – о том, зачем она избавляется от шевелюры

"Моя Москва": Ольга Ломоносова. Часть 2

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 10 декабря

В Театре Российской Армии прошло мероприятие "Скажи Героям спасибо!"

Москвичей пригласили на новую мультимедийную выставку "Быть Ван Гогом"

"Интервью": Василий Ложкин – о том, почему он рисует "несерьезных котиков"

"Моя Москва": Ольга Ломоносова. Часть 1

В Театре Вахтангова 9 декабря пройдет спектакль "Неосторожная актриса"

"Интервью": Евгений Стеблов – о праздновании юбилея

В Москве начала работу выставка, посвященная письменной культуре народов России. Проект организован совместно Еврейским музеем и центром толерантности с Российским этнографическим музеем.

Посетители смогут увидеть более 60 сакральных и бытовых предметов, украшенных надписями на кириллице, арабской вязи, старомонгольском письме и иврите. Как отметила куратор Наталья Михалина, надписи на вещах служили знаком собственности, защитным текстом или элементом орнамента.

Выставка завершает цикл просветительского проекта "Культурный ход народов России. Путешествия по традициям". Вход свободный по предварительной регистрации, экспозиция будет работать до 13 февраля 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика