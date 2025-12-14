Спрос на билеты в театры Москвы вырос к концу года. По словам экспертов, с каждым разом число новогодних постановок увеличивается.

Программу подбирают согласно возрасту. Для зрителей в возрасте от 0 до 6 лет на сценах столичных театров дают короткие иммерсивные спектакли, где актеры напрямую взаимодействуют с детьми. Для 6–7 лет готовят сказки, мюзиклы и приключенческие шоу. Школьникам постарше показывают классику в новой обработке, а также пьесы современных авторов.

