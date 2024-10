Актер из сериала "Граф Крестовский" Ткач убит вместе с женой в Баку

Фото: depositphotos/Emevil

Бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Иосиф Ткач убит вместе со своей супругой Людмилой в Баку. Об этом сообщила пресс-служба МВД Азербайджана, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 85-летний Ткач вместе со своей 80-летней женой были убиты примерно в 21:00 (20:00 по московскому времени) 22 октября на территории Насиминского района. Подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался 51-летний Ислам Надиев.

Ткач родился 13 июля 1939 года в Баку. В 1970-м он окончил Азербайджанский политехнический институт, а с 1995 года служил в театре русской драмы имени Вургуна. Актер снимался в кино, в том числе сыграл врача в многосерийном российском фильме "Граф Крестовский" (2004 год).

Жена Ткача преподавала в одной из средних школ Баку и была удостоена звания "Заслуженный учитель Азербайджана".

