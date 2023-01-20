Мать 18-летнего актера Суховского заявила, что он погиб от удара током в трансформаторе

Фото: youtube.com/Meloman Afisha

Актер Арсен Суховский умер от удара током. Об этом в социальных сетях сообщила его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.

По ее словам, 18-летний актер поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова. В свободное время он подрабатывал на стройке в подмосковном Звенигороде.

"Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время, тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", – рассказала женщина.

Она добавила, что сразу после случившегося на территории исчезли камеры видеонаблюдения. Юноша два дня пролежал возле этой будки, пока его не нашли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели актера. По данным ведомства, Суховский скончался от удара током в трансформаторной будке на строительном объекте в микрорайоне Супонево. Его тело нашли 14 января.

Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для следствия, провели допросы, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Арсен Суховский известен по ролям в картине "Недетский дом", где он играл вместе с Иваном Охлобыстиным, и в мини-сериале "Ладога", где работал с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым.

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