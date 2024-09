TMZ: актер Эдуардо Ксол скончался после нападения в собственной квартире

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Американский актер Эдуардо Ксол умер после нападения в собственной квартире в Калифорнии, сообщает TMZ.

По данным портала, актера пытались зарезать, но он смог вызвать полицию. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако 19 сентября, спустя неделю после получения ранений, Ксол скончался в медицинском центре.

По подозрению в нападении был задержан 34-летний Ричард Джозеф Гонсалес. После смерти Ксола полиция потребовала предъявить ему обвинения в убийстве.

Эдуардо Ксол был актером, певцом и дизайнером. Он стал популярен благодаря участию в реалити-шоу "Дом закрыт на ремонт".

