Посольство РФ назвало "фантастическими" материалы об угрозе подводным коммуникациям Англии

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Российское посольство в Лондоне назвало "фантастическими историями" появившиеся в британской прессе публикации о якобы угрозе со стороны РФ подводным коммуникациям Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства России.

"В одну неправдоподобную кучу смешаны басни о российских научных судах и "яхтах олигархов", будто бы отрабатывающих военные задачи, <...> а также домыслы о загадочных роботизированных щупальцах, с помощью которых из Москвы пытаются дотянуться до британских глубоководных коммуникаций", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что Россия никогда не угрожала безопасности Британии и ее жителей. В диппредставительстве РФ заметили, что "бездоказательными наветами" Лондон пытается препятствовать прогрессу мирного урегулирования украинского конфликта, а также улучшению российско-американских отношений.

Ранее британские эксперты по безопасности посоветовали гражданам подготовить наборы для выживания на 72 часа, ссылаясь на потенциальные угрозы со стороны России и возможные перебои с электричеством.

Неназванные эксперты также предупредили, что Британия очень зависит от поставок газа и электричества, а порядка 40% газа страны поставляется Норвегией через газопровод. По их мнению, Россия якобы может нацелиться на энергетическую инфраструктуру страны.