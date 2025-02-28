Песков: РФ следит за военными действиями Швеции в НАТО

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Россия внимательно следит за военной деятельностью Швеции в рамках НАТО и принимает необходимые меры. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление главы военной разведки Швеции Томаса Нильссона, который предложил укреплять оборону страны и подготовить армию к потенциальному конфликту с РФ. Кроме того, Нильссон критически отозвался о позиции американского президента Дональда Трампа, который, с его слов, регулярно выражает доверие Владимиру Путину.

"В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят, принимают соответствующие меры", – указал Песков.

Между тем Трамп сообщил, что совершенно не верит слухам о желании России начать войну с НАТО. Он добавил, что может встретиться с Путиным уже очень скоро.

При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал Альянс перейти к "мышлению военного времени". Он рассказал, что по всему НАТО уже нарастили оборонное производство. В последние годы страны НАТО производят больше и быстрее, чем когда-либо за десятки лет, сказал Рютте.

