Глава военной разведки Швеции Нильссон: страна должна быть готова к столкновению с РФ

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Швеция должна быть готова к возможной конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военной разведки страны Томас Нильссон, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Politico.

Нильссон указал, что, несмотря на временное снижение российской военной активности в регионе Прибалтики, ситуация может поменяться после окончания спецоперации на Украине.

"Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район", – высказался он.

Помимо этого, глава военной разведки Швеции критически отозвался о позиции американского президента Дональда Трампа, который, с его слов, регулярно выражает доверие Владимиру Путину. Нильссон призвал европейцев, особенно тех, кто проживает в непосредственной близости от РФ, отнестись к этому с осторожностью.

Ранее в Швеции созвали срочное совещание парламента для обсуждения возможных мирных переговоров по Украине. Глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард сказала, что шведские власти и население должны объединиться и поддержать Украину. По ее мнению, с укреплением Киева связано укрепление безопасности Европы.