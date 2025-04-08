00:13Экономика
США разрешили американским компаниям платить налоги и сборы в РФ до 9 июля
Фото: 123RF/shperspectives
Соединенные Штаты продлили разрешение американским организациям и физическим лицам платить налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи в России до 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Речь идет о платежах с участием Центробанка России, Фонда национального благосостояния и министерства финансов РФ.
Ранее лидер США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом. Минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%.
При этом Россия не была включена в список стран, против которых США вводят пошлины, так как Штаты ведут с Москвой переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
Тем не менее в Кремле отмечали, что на мировом нефтяном рынке наблюдается неспокойная и перегруженная ситуация, что связано с пошлинами США. Экономические власти РФ внимательно наблюдают за данной ситуацией.
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