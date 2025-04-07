Песков связал неспокойную ситуацию на нефтяном рынке с пошлинами США

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На мировом нефтяном рынке наблюдается неспокойная и перегруженная ситуация, что связано с пошлинами США, введенными в отношении большинства стран мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это тот показатель, который очень важен для пополняемости нашего бюджета", – добавил пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопрос о рисках РФ после падения цен на нефть, Песков уточнил, что экономические власти страны внимательно наблюдают за данной ситуацией. В дальнейшем они сделают все возможное для минимизации последствий "международно-экономического шторма", подчеркнул он.

Тем временем, по данным торгов, мировые цены на нефть утром понедельника, 7 апреля, теряют более 4%, а цена барреля нефти марки Brent упала ниже 63 долларов впервые с апреля 2021 года.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других стран 2 апреля. При этом минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары была установлена в размере 10%.

Кроме того, администрация Трампа планирует ввести новые санкции против нефтяного, газового и банковского секторов РФ, писали ранее СМИ. Таким образом, Штаты ограничат доступ россиян к американским платежным системам.

По данным журналистов, Трамп не продлил лицензию для расчетов за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, что усложнит покупку нефти из РФ другими странами и может привести к росту цен до 5 долларов за баррель.