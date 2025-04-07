Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ взрывчатки

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Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за предотвращение ввоза в Россию крупной партии взрывчатки. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Беседа Путина и Лукашенко прошла вечером 7 апреля. Президент РФ также попросил поблагодарить и поощрить специалистов, которые выявили данный груз.

Таможня Белоруссии вечером 6 апреля пресекла незаконный ввоз 41-летним водителем из Польши 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества американского производства. Крупную партию взрывчатки планировали перевезти в Россию.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Водитель задержан, ему грозит до десяти лет тюрьмы. При этом сам мужчина заявил, что ничего не знал о перевозимом грузе. Его попросил доставить в РФ груз товарищ из Эстонии.

