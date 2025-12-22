Собянин: на станциях метро Москвы установят турникеты местного производства

В московском метрополитене начали устанавливать новые турникеты и терминалы по продаже билетов, произведенные в столице. По словам Сергея Собянина, в 2026 году такие турникеты появятся на 25 станциях метро.

Современное оборудование компактнее и быстрее, что позволит увеличить пропускную способность станций почти наполовину. Оплачивать проезд можно будет привычными способами, включая виртуальную карту "Тройка", СБП и биометрию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.