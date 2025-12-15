15 декабря, 07:30Транспорт
Несколько разворотов отменили в Москве для улучшения дорожного движения
Несколько разворотов отменили на северо-востоке Москвы для улучшения дорожного движения.
Теперь запрещен разворот на первых двух выездах с заходом на улицу Академика Алиханова при движении с Долгопрудненского шоссе в сторону Дмитровского.
Тем, кто едет с улицы Академика Флерова на Долгопрудненском шоссе, можно будет развернуться в районе дома № 6А.
Из-за разворотов ранее замедлялся поток, что создавало опасность аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.