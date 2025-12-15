Несколько разворотов отменили в Москве для улучшения дорожного движения

Несколько разворотов отменили на северо-востоке Москвы для улучшения дорожного движения.

Теперь запрещен разворот на первых двух выездах с заходом на улицу Академика Алиханова при движении с Долгопрудненского шоссе в сторону Дмитровского.

Тем, кто едет с улицы Академика Флерова на Долгопрудненском шоссе, можно будет развернуться в районе дома № 6А.

Из-за разворотов ранее замедлялся поток, что создавало опасность аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.