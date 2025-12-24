В ЦОДД рекомендовали москвичам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Если отказаться от поездки на машине невозможно, специалисты посоветовали выезжать после 20:00 и только на зимней резине.

Любое отвлечение в таких условиях может быть опасно для всех участников движения. За обстановкой на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

