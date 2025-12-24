Москвичам рассказали о движении после открытия трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

У жителей юго-запада столицы появится более удобный выезд на Варшавское шоссе после открытия финишного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который начнется от улицы Поляны.

Полностью сдать магистраль планируют в 2026 году. В настоящее время строят путепровод над МЦД-2, готовность которого составляет 70%.

Как изменится транспортная ситуация в ТиНАО, на МКАД и еще 5 шоссе, которые соединит дорога? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.