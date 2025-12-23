Форма поиска по сайту

23 декабря, 23:45

Транспорт

Контрафакт выявили среди незамерзающих жидкостей для авто в столичном регионе

"Новости дня": современный вокзал Беговая откроют на севере Москвы

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом

"Новости дня": стартовало тестирование новых автобусов Citymax 9

Трамваи № Т1, 14 и 39 задерживаются на улице Вавилова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 декабря

Движение временно закрыли на съезде с Новинского бульвара в Москве

Гололедица может появиться на дорогах Москвы из-за резкого похолодания

Цифра дня: 2,9 млн машин

Москва вышла на пик загруженности дорог перед Новым годом

В зимний период на рынке стеклоомывающих жидкостей активизировались продавцы контрафактной продукции. Недавняя проверка в столичном регионе выявила несоответствие стандартам в трех из семи популярных марок "незамерзаек".

Как рассказал автолюбитель Денис Горицкий, купив подозрительно дешевую жидкость, он почувствовал резкий химический запах и головную боль, что вынудило его остановиться и проветрить салон. Эксперты предупреждают, что отличить метанол от безопасного изопропилового спирта по запаху или виду невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

