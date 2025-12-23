Контрафакт выявили среди незамерзающих жидкостей для авто в столичном регионе

В зимний период на рынке стеклоомывающих жидкостей активизировались продавцы контрафактной продукции. Недавняя проверка в столичном регионе выявила несоответствие стандартам в трех из семи популярных марок "незамерзаек".

Как рассказал автолюбитель Денис Горицкий, купив подозрительно дешевую жидкость, он почувствовал резкий химический запах и головную боль, что вынудило его остановиться и проветрить салон. Эксперты предупреждают, что отличить метанол от безопасного изопропилового спирта по запаху или виду невозможно.

